Depremzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinden sonra kurulan konteyner kentler yavaş yavaş kullanımdan kalkıyor...

Depremden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için girişilen çalışmalarla inşa edilen yeni konutlar sahiplerine yuva olurken konteyner kentler de bu süreçteki işlevlerini tamamlıyor.

KONTEYNERLER KALDIRILIYOR

Gaziantep'te afetzedeler için yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimi sürerken, ilçede depremzedelerden boşalan konteynerlerin kaldırılması da devam ediyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye'nin afet bölgesinde en fazla yara alan ilçelerden biri olduğunu belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZ SICAK EVLERİNDE YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR"

Depremlerin ardından ilçede 11 konteyner kentin kurulduğunu dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

Afetin hemen ardından kurulumuna başlanan geçici yaşam alanları, konteynerler, bugünlerde hızlıca kaldırılıyor. Konteyner kentlerin 6'sını taşıdık. Vatandaşlarımızı afet konutlarına gönderdik. Sonuç itibarıyla konteynerleri kaldırdık. İçerisinde bulunduğumuz alan afet bölgesinin ilk konteyner kentiydi. 483 konteyner bulunuyordu. Yaklaşık 2 bin vatandaşımız devletimizin misafiri oldu. Görev süresini tamamlayan 6 konteyner kenti gibi burası da taşındı. Tahliye edildi. Vatandaşlarımız şu anda sıcak evlerinde yaşamını sürdürüyor.

Soylu, kaldırılan konteynerlerin AFAD tarafından olası afetlere hazır hale getirilmesi için bakımlarının yapılarak afet depolama alanına sevk edildiğini sözlerine ekledi.