Depremzedelerden, 'Hatay’daki sağlık hizmetlerinden memnun musunuz' sorusuna yanıt

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6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, yürekleri dağladı.

Geniş bir coğrafyada hissedilmesiyle 11 ilde 50 bini aşkın can kaybına neden olan afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Büyük bir acının içinden geçilen günlerde, tek yürek olarak yaralar sarılmaya başlandı.

Bu süreçte en büyük görev ise sağlık çalışanlarına düştü.

İlk andan itibaren sahada büyük bir mücadele ortaya koyan sağlıkçılar, kurulan sahra hastanelerinde her cana ulaşarak adeta şifa oldu.

Çalışmalar devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Paylaşımda, Hataylı depremzedelere, "Hatay’daki sağlık hizmetlerinden memnun musunuz?” sorusu soruldu.

Vatandaşların soruya verdikleri yanıtlar şu şekilde:

-Allah'a çok şükür ilacımızı yazdı.



-Şimdi bakım, sağlık var ya dört dörtlük.



-Ateşi var sürekli, ne zaman gitsem ilgileniyorlar.



-Çok da güzel muayene ettiler, ilacımı da verdiler, aldık geldik.



-Allah razı olsun devletimizden.



-Burada iki kere iğne yaptılar bana. Çok şükür geldim, tansiyonumu ölçtüler, iyi baktılar bize. Memnunum, çok şükür. Çok memnunuz.



-Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Sağ olsunlar.



-İyi de ilgileniyorlar sağlık ocağında.



-Allah devletimize zeval vermesin.



-İlgileniyorlar, Allah razı olsun.



-Bugün götürdüm, kontrollerini yaptılar.



-Memnunuz. İlaçlarımız var, veriyorlar bize.



-Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin daha ne diyelim?



-Şurup verdiler, yardımcı oldular sağ olsunlar.



-Gidin hangi köşeye, ilaç gördüğümüz yerde, diyoruz abi hangisi diyor, şudur diyoruz. Çıkarıyor veriyor adam.