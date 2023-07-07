Depremzedelere yeni destek paketi: 10 yıl vadeli, faizsiz kredi verilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afetzedelere konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL arasında, iş yeri büyüklüklerine göre de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi vermeye devam edeceklerini bildirdi. Buna göre krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak…

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Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili yıktı, geçti…

Binlerce canın yitip gittiği asrın felaketinin ardından devlet hemen kolları sıvadı.

Önce hasar tespit çalışmalarına başlandı, ardından sağlam zeminler bulundu.

Yeni destek paketi...

Bu sırada yıkılması gereken binalar da, enkaz haline getirildi.

TOKİ aracılığı ile depremzedeler için yapılan konutların temeli atıldı ve daha 4 ay dolmadan kaba inşaatlar bitti.

Ekim ayı gibi depremzedelere konutları teslim edilmiş olacak.

"Yerinde Dönüşüm"

Büyük felaketi yaşayanlar için devlet bununla da kalmadı ve yeni bir destek paketi çıkardı.

Depremden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin “Yerinde Dönüşüm” projesi ile yola çıkılırken, kendi evini yapmak isteyenlere faizsiz kredi verilecek.

Kendi evini yapmak isteyene faizsiz kredi

Projenin bu kısmını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Afetzede vatandaşlarımıza konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL arasında, iş yeri büyüklüklerine göre de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak.” dedi.

"Kaybedecek zamanımız yok"

Bakan Özhaseki, “Bir saniye bile kaybedecek zamanımız yok… Eğer biz yerinde dönüşümü sağlayabilirsek, şehirlerde hayat yeniden canlanacak” diye de ekledi.