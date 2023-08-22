Depremzedelerin elektrik ve gaz borçları siliniyor: Başvuru süresi uzatıldı konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş borçlarının silinmesi için 1 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek.

AA 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarının silinmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda dolan başvuru süresi uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.