Depremzedelerin yardım erzaklarını alıp büfede satan şahıs tutuklandı

Kendisini depremzede olarak tanıtıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yardım erzaklarını satan şahıs cezaevine gönderildi.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıdaki vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken yerle bir olan bölgelere de depremzedelere yardımlar anında ulaştırılmaya başlandı.

Ancak kendisini depremzede olarak tanıtarak yardıma muhtaç olduğu izlenimi veren 42 yaşındaki Yavuz Ş. isimli şahıs, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfede sattığı ortaya çıktı.

Defalarca hırsızlık yapan şahıs, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yavuz Ş. emniyetteki sorgusunun ardından İzmir Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Yavuz Ş. yapılan savcılık sorgusunun ardından 'bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Burada sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de depremzedelere dağıtılan erzağı büfeye sattılar- İZLE

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