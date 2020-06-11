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Derik Kaymakamı'nın katiline gün yüzü yok

Derik Kaymakamı'nın katiline gün yüzü yok

Yargıtay, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.