Ders kitapları ve eğitim araçları için yeni düzenlemeler: Resmi Gazete'de duyuruldu

AA

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor...

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim sürecini desteklemek amacıyla basılı veya dijital ortamdaki yardımcı kitaplar ile milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca incelenmesine yönelik yeni düzenleme hayata geçirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Alınan bilgiye göre, gelişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerine ilişkin yeni hükümlere yeni mevzuatta yer verildi.

MEVZUATA YENİ HÜKÜMLER EKLENDİ

Yeni mevzuatta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde güncellenen eğitim ve öğretim programları kapsamında ders kitapları ve eğitim araçlarının hazırlanması, incelenmesi ve değerlendirme süreçlerinde yapılan güncellemeler ve ihtiyaçlar ön plana konuldu.

Öğrencilerin, zihinsel, duygusal, fiziksel, sosyal ve manevi boyutlarıyla bütünsel bir yaklaşımla ele alan ve hedefi "yetkin ve erdemli insan" yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan eğitim ve öğretim programlarında belirtilen hedefleri yansıtması ve kapsayıcı nitelikte olması amacıyla ders kitaplarının hazırlama, inceleme ve değerlendirme süreçlerinde taşıyacağı şartlar bakımından mevzuata yeni hükümler eklendi.

5 KRİTER GENİŞLETİLEREK 8'E ÇIKARILDI

Yönetmelik değişikliğiyle, taslak ders kitapları yazım sürecinde aranan nitelikler ve unvanlar bakımından iyileştirmelere gidildi ve kitabın elektronik eğitim içeriklerini hazırlayanlara yönelik uzmanlık ve şartlar tanımlanırken, bu kapsamda, inceleme ve değerlendirme süreçlerinde dikkate alınan 5 kriter genişletilerek 8'e çıkarıldı.

Böylelikle, "Anayasa ve diğer mevzuat", "bilimsel yeterlik", "dil ve anlatım", "görsel tasarım", "öğretim programının amaç ve kapsamı" yönünden yapılan inceleme ve değerlendirme süreçlerine, "yeni eğitim öğretim programlarının bütünleşik yapısı" ile "ölçme ve değerlendirme sürecine uygunluk" kriterleri de dahil edildi.

İNCELEME KRİTERLERİNE YENİ İBARE EKLENDİ

Ayrıca öğrencilerin dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak ders kitaplarına entegre edilen dijital içerikler, öğrenme süreçlerini daha dinamik ve interaktif hale gelmesi amacıyla inceleme ve değerlendirme süreçlerinin dinamiklerinden biri haline dönüştürülürken bu kapsamda, taslak ders kitaplarının inceleme kriterlerine, şu ibare eklendi:

dersin türüne ve içeriğine göre yaş ve sınıf seviyesine uygun olarak etkili bir öğrenme-öğretme sağlayacak nitelik ve nicelikte elektronik içeriğe sahip olur.

EĞİTİM ARACI TANIMLAMASI YAPILDI

Yeni mevzuatla ayrıca tüm sınıf ve seviyelere ait derslerde, Bakanlıkça hazırlanan ve tanımına yer verilen eğitim araçlarının yer alması için düzenleme gerçekleştirildi.

Buna göre, yeni mevzuatta eğitim aracı, şu ifadeler ile tanımlandı:

Alanında ve sınıf düzeyinde ders kitabı olmaması veya sadece özel yayınevlerine ait ders kitapları olması halinde, kamu yararı gözetilerek eğitim ve öğretim kurumlarında okutulmak üzere Kurul kararı ve Bakan onayıyla, ilgili hizmet birimince hazırlanan basılı veya dijital ortamdaki kitap ve ekleri.

ÇOKLU ORTAM TASARIM İNCELEME UZMANLARI İÇİN DE KRİTERLER BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeyle kitabın elektronik eğitim içeriklerini yapanlar, "çoklu ortam tasarımcısı" olarak görev yapacak.

Bunun yanında çoklu ortam tasarım inceleme uzmanları için de "fiili olarak görev yapıyor olmak kaydıyla öğretmenlik mesleğinde beşinci yılını tamamlamış ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan bilişim teknolojileri alanında öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak beşinci yılını tamamlamış ya da en az doktora derecesine sahip akademik kadrodaki kişi" kriterleri belirlendi.

YARDIMCI KİTAPLARDA SON DURUM

Yeni mevzuatta Talim ve Terbiye Kurulunun inceleyeceği "yardımcı kitap" tanımı da yapıldı.

Buna göre, Bakanlık birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri tarafından eğitim ve öğretim sürecini desteklemek amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulmak üzere hazırlanan, incelenen basılı veya dijital ortamdaki kitap ve ekleri yer alacak.

MİLLETLERARASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARIYLA İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER BELİRLENDİ

Milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okullara ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerin incelenmesine yönelik usul ve esaslar da yeni mevzuata dahil edildi.

Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca incelenmeyen yardımcı kitaplar ile milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları öğrencilere okutulamayacak.

6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Özel kesimin hazırladığı taslak ders kitapları, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçleri ücret karşılığında inceletilecek.

Eğitim araçları, taslak yardımcı kitaplar, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenme işlemleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanacak.

5 ÖĞRETİM YILINI KAPSAYACAK

Milletlerarası özel öğretim kurumlarına ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin uygunluk süresi, incelenme onayı alındığı tarihten itibaren 5 öğretim yılını kapsayacak.

Başvurusu alınacak milletlerarası özel öğretim kurumlarına ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin türü, alanı, seviyesi, başvurularının alınma usul ve esasları ile diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kılavuz ile ilan edilecek.