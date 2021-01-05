Dershaneler ne zaman açılacak? Dershane ve kurslarda yüz yüze eğitim ne zaman?

Dershaneler ne zaman açılacak? Dershane ve kurslarda yüz yüze eğitim ne zaman?

Uzaktan eğitim sürecinde olan dershaneler ve özel öğretim kursları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki, Dershaneler açıldı mı? Dershanelerde yüz yüze eğitim ne zaman?

Üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler, koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmalarına evlerden devam etmek zorunda kaldı.

Dershane ve etüt merkezlerinden destek alarak hedeflerine ulaşmaya çalışan öğrenciler, dershane, kurs veya etüt merkezlerinin son durumlarını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda koronavirüs salgınına tedbiren eğitimlerine ara veren bu kurumlarda öğrencileri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Peki, Dershaneler ne zaman açılacak 2021? Etüt merkezleri ve kurslar hangi tarihte açılacağı belli oldu mu? İşte detaylar…

DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencilerin sınavlara hazırlık aşamasında okuldan sonra destek aldığı dershane ve etüt merkezleri kapalı durumda.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan koronavirüs salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.