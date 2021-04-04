DERSİAD: Mandacı zihniyete de açıkça rest çekiyoruz

DERSİAD, bildirici emekli askerlere yönelik "103 mandacı özentisi emekliye muhtıra" başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Darbe meraklısı emekli amirallerin bildirisine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Siyasilerin tepkilerinin yanında sivil toplum kuruluşları da milli iradeye sahip çikan açıklamalarda bulunuyor.

BİR TEPKİ DE DERSİAD'DAN

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Bildiriyi kaleme alanların akli melekelerinin zayıflamış olduğu ifade edilen açıklamada, hiç kimsenin milli iradeye aba altından sopa gösteremeyeceği, her türlü antidemokratik girişim karşısında devletin ve milletin yanında olunacağının altı çizildi.

103 MANDACI ÖZENTİSİ EMEKLİYE MUHTIRA

DERSİAD tarafından "103 mandacı özentisi emekliye muhtıra" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"103 emekli ve muhtemelen akli melekeleri zayıflamış amiral tarafından yayınlanan hukuk ve demokrasi dışı sözlerine karşı kendilerini kınamaktan öte uyarıyoruz! Yıllarca ülkeye ve devlete çöreklenmiş bu zihniyetin ne kadar hastalıklı bir ruh haline sahip olduğunu da görmüş oluyoruz.

Açık ve net bir şekilde ifade ederiz ki; 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında nasıl hukukun üstünlüğü, devletin varlığı ve milletin bölünmez bütünlüğü için darbeye geçit vermemiş ve Devletimize, milletimize sahip çıkmış isek ileride de darbecilerin ve cunta zihniyetinin karşısında dimdik duracağız.

Hiç bir kişi, örgüt veya örgütlü topluluk, hele hele zihin dünyası zehirlenmiş gruplar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve onun demokratik seçimlerle yönetime gelen siyasi iradesi olan milli iradeye aba altından sopa gösteremez ve dahi hiçbir surette tehdit edemez.

Antidemokratik tüm kokuşmuş uygulamaların karşısında olacağımızı, dahili ve harici tüm saldırılara karşı Devletimizi ve milletimizi müdafaa edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bu mandacı zihniyete de açıkça rest çekiyoruz."