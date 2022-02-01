Derya Yanık: 1 milyon çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak anaokulu desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu anaokulu/ana sınıfı desteğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Derya yanık açıklamasında, yapılacak desteğin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"1 MİLYON ÇOCUĞUMUZUN ANAOKULU EĞİTİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

"Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3- 5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokuluna- ana sınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bu doğrultuda MEB ile belirleyeceğimiz destek tutarını, her yıl ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Bu yardım programımız için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak anaokulu-ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu-ana sınıfına gitmesini sağlayarak, eğitimlerine katkıda bulunacağız."

"ÇOCUKLARIN DESTEKLENMESİ İÇİN KAPSAMLI BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerine de değişen Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu-ana sınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz." dedi.

"HİÇBİR MALİYET, ÇOCUKLARIMIZDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

Hayata geçirilecek olan yeni destek programının önemine dikkati çeken Bakan Yanık, "3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB'e bağlı resmi anaokulu-ana sınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Bakan Yanık ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağını, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.