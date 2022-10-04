Derya Yanık: Anaokul desteği bu ayın ikinci haftasında başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ilk kez başlayacak anaokulu destek ödemelerine ilişkin, "Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.

Hükümetin, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına desteği sürüyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak "Anaokulu destek ödemesi"nin detayları açıkladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, desteğin bu yıl ilk kez uygulanacağını belirtti.

"Herhangi başvuru, takip yok"

Bakan Yanık, "Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." ifadelerini kullandı.

1 milyon çocuğa destek verilecek

Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren bir protokol imzalanmıştı.

2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.

Tüm ihtiyaçları karşılanacak

Öte yandan çocukların tüm kırtasiye ve okul ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanacak.