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    Derya Yanık: Antalya'ya 2,5 milyon TL kaynak aktardık

    Aile Bakanı Yanık, Antalya'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını söyledi.
    • 13.12.2022 - 19:09
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    Derya Yanık: Antalya'ya 2,5 milyon TL kaynak aktardık

    Antalya'da hafta başında sağanak etkili oldu.

    Şiddetli yağış; Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde taşkınlara neden oldu.

    Maddi hasara neden olan felakettten sonra hasar tespiti devam ederken yaralar sarılıyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

    "2,5 milyon TL kaynak aktardık"

    DHA'nın haberine göre Yanık, "Antalya Kumluca’da yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

    İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon TL kaynak aktardık." dedi.

    Derya Yanık: Antalya ya 2,5 milyon TL kaynak aktardık #1

     

     


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