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Derya Yanık: Antalya'ya 2,5 milyon TL kaynak aktardık

Derya Yanık: Antalya'ya 2,5 milyon TL kaynak aktardık

Aile Bakanı Yanık, Antalya'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını söyledi.