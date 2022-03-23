Derya Yanık: Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı

Ödemelerinin başladığı bildirilen Doğalgaz Tüketim Desteği, iki taksit şeklinde ödenecek. Ödemelerin 450- 1150 TL arasında değişeceği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik başvuruları 18 Şubat'ta başlayan, Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğal gaz yardımı kapsamındaki ödemelerle ilgili bilgi verdi.

İLK TAKSİT OLARAK 230 BİN HANEYE 80,5 MİLYON DESTEK

Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

BAŞVURU SÜRECİ E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini söyledi.

İHTİYAÇ SAHİBİ OLAN TÜM VATANDAŞLAR YARARLANACAK

İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

ÖDEMELER İKİ TAKSİT ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞECEK

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz.

İLK TAKSİT 225-575 LİRA ARASINDA

Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek."





BAŞVURU ONAYININ ARDINDAN PTT'DEN FATURALAR İBRAZ EDİLECEK

Doğalgaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi.

HASTALARA BELİRLENEN TUTARA EK YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.