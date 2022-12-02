Petrol
86.9
0.02%
Euro
19.5191
-0.50%
Dolar
18.6307
-0.01%
Altın
1.068
-1.13%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.059
-0.25%
BTXN Coin
5.53
-1.42%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Derya Yanık: Düzce depremi için 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık

    Düzce depremi ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık" dedi.
    • 02.12.2022 - 18:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Derya Yanık: Düzce depremi için 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık

    Düzce, 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

    Çevre illerden de hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem sonrası yapılan yardımlara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

    "20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık"

    İHA'nın haberine göre; Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık."

    Derya Yanık: Düzce depremi için 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık #1


    Yeni bir Güneş fırtınası Dünya'ya yaklaşıyor
    Teknoloji

    Yeni bir Güneş fırtınası Dünya'ya yaklaşıyor

    'Ondan başkası bacımdır' demişti! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si gerçek aşkı...
    Medya

    'Ondan başkası bacımdır' demişti! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si gerçek aşkı...

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir