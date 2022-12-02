Derya Yanık: Düzce depremi için 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık

Derya Yanık: Düzce depremi için 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık

Düzce depremi ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık" dedi.

Düzce, 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Çevre illerden de hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem sonrası yapılan yardımlara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

"20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık"



İHA'nın haberine göre; Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık."