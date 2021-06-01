Derya Yanık: Evde bakım yardımı alan engellilerimiz aşılanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan 500 binin üzerindeki engellinin kademeli olarak aşılanacağını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama süreci hızla devam ediyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir grubun daha öncelik listesine eklendiğini duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem gelişmiş sağlık altyapısı hem de sosyal hizmetlere verdiği özel önemle salgınla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

"500 BİNİN ÜZERİNDEKİ ENGELLİ VE YAKINI İÇİN AŞILAMA BAŞLIYOR"

Bu sebeple salgının etkilerine karşı risk altında bulunan engellilerin koronavirüse karşı aşılanmasının özel önem taşıdığına işaret eden Yanık, şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayı içerisinde kuruluşlarımızda bakım hizmeti alan engellilerimizin aşılanması tamamlandı. Şimdi Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor.

"BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Salgınla mücadelemize özel destek veren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve engellilerimizi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, birlikte güçlüyüz."