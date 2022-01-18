Derya Yanık: Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık

Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"AİLELERİ YANINDA KALAN ENGELLİLELERE GÜNDÜZ BAKIM HİZMETİ MODELLERİYLE DESTEK OLUYORUZ"

"Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz."

HAK SAHİPLERİNE AYLIK BİN 798 TL ÖDEME YAPILDI

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık bin 798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı.

"ÖDEMELER 20 OCAK'A KADAR TAMAMLANACAK"

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak’a kadar tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

"ŞUBAT AYINDA ARTIŞLI ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Bakan Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL’den 2 bin 299,79 TL’ye çıkarıldığını belirterek, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.