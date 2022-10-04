Derya Yanık: Ülke gündemini geriden takip ediyorsunuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, "Kadınların ayrımcılığa maruz kaldığı dönem alkış tuttunuz" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zaman zaman sosyal medya hesabından video paylaşan Kılıçdaroğlu, bu kez Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu iddia ederek bunu yasal güvenceye alacaklarını söyledi.

Seçim vaadi olarak kullanmaya çalıştı

TBMM'ye başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'na, siyasi isimlerden hatırlatma yapıldı.

AK Parti hükümetinin ortadan kaldırdığı başörtüsü sorununu seçim vaadi olarak kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na bir yanıt da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

"Yine ülke gündemini geriden takip ediyorsunuz"

Sosyal medya hesabından CHP Lideri'ni etiketleyen Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu."