Derya Yanık kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın biyografisi..

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı. Avukat Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı. Peki Derya Yanık kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar, 21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ikiye ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Avukat Derya Yanık getirildi. Bu gelişmenin ardından Derya Yanık'ın biyografisi ve hayatı öne çıkan başlıklardan oldu.

Daha önce AK Parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunan Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Yanık, serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor.

Peki, Derya Yanık kimdir? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Derya Yanık'ın biyografisi...

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Derya Yanık, ilköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yanık, Aralık 1996 tarihinde itibaren İstanbul Barosu’na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamlamıştır.

Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışan Yanık; insan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer almıştır. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayımlanmış ve yayımlanmaya devam etmektedir.

Ak Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, Ak Parti Grup Sözcülüğü görevlerini icra etmiştir.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.