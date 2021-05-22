Derya Yanık: Kuruluşlarımızdaki meslek elemanları aşılanacak

Derya Yanık, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardaki çalışanların aşılama sürecinin yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Derya Yanık, kuruluşlarındaki meslek elemanlarının kısa süre içerisinde aşı olacağını duyurdu.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN AŞILAMA SÜRECİ BAŞLIYOR"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, "Kadın konukevleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sosyal hizmet merkezleri ve il müdürlüklerimizdeki meslek elemanlarımızın Covid-19'a karşı aşılanma süreci kısa süre içerisinde başlıyor. Bakanlığımızın hizmetlerinin, yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız. Saha çalışanlarımızın aşılanması sürecini destekleyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ve salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.