Derya Yanık: Nisan sonu itibarıyla 82 bin önleyici tedbir kararı alındı

Bakan Derya Yanık, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2021 Nisan sonu itibarıyla 82 bin 730 önleyici, 17 bin koruyucu tedbir kararının alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddete yönelik alınan koruyucu ve önleyici tedbir karararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tedbirlere ilişkin verileri paylaşan Yanık, kadına şiddetin önlenmesi amacı ile 2020 yılında 289 bin 389 önleyici, 83 bin 47 koruyucu karar alındığını ifade etti.

2021 Nisan sonu itibarıyla ise 82 bin 730 önleyici, 17 bin koruyucu tedbir kararı alındığını bildirdi.

“TOPLAM 856 BİN 703 VATANDAŞIMIZ HİZMET ALMIŞTIR”

Bakan Yanık, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere toplam 856 bin 703 vatandaşımız hizmet almıştır." dedi.