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    Derya Yanık: Okul ihtiyaçları için destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere nisan ayında toplam 239 milyon TL yatırıldığını bildirdi.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 11:56
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    Derya Yanık: Okul ihtiyaçları için destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek veriliyor.

    Bakan Derya Yanık, çocukların okul masraflarıyla diğer ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin sağladığını belirtti.

    Bakan Yanık, yapılan bu hizmetin ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi ve çocukların aileleri yanında büyümesini amaçladıklarını vurguladı.

    " 239 milyon lira destek ödemesini hesaplara yatırdık"

    SED çerçevesindeki her bir çocuk için aylık ortalama bin 650 Türk Lirası destek sağlandığını kaydeden Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında toplam 239 milyon Türk Lirası SED'i hesaplara yatırdık." dedi.

    Yanık, devamında şu ifadeleri kullandı:

    "SED' den yararlanan çocuklarımız için ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenliyoruz. Çocuklarımızı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek diğer akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz"

    Bakan Yanık ayrıca SED hizmetinden yaklaşık 147 bin çocuğun yararlandığını da belirtti.

    Derya Yanık: Okul ihtiyaçları için destek ödemeleri hesaplara yatırıldı #1


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