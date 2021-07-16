Derya Yanık: Rize'de selden etkilenenlere 1 milyon TL kaynak aktardık

Bakan Derya Yanık, "Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada, 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Rize'de önceki gün meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, kentte selin izleri silinmeye çalışılıyor.

Devlet selin olduğun ilk andan itibaren vatandaşlara gereken tüm desteği verdi, vermeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili açıklama yaparak, verilen desteğin miktarını paylaştı.

"1 MİLYON TL KAYNAK AKTARDIK"

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1 milyon TL kaynak aktardık.

Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor." dedi.





