Derya Yanık: Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı'da yapıldı

Aile ve Sosyal Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya ilinde değil, burada yapıldı, burada yani Polatlı'da" dedi.

Aile ve Sosyal Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Sakarya Şehitlik Anıtı'nda Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bakan Yanık, 101 yıl önce Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verildiğini hatırlatarak, "Gazilerimize armağan edilen bu günde başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar’dan Kore'ye, Kıbrıs'tan 15 Temmuz'a kadar bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Onlar, büyük bir istiklal medeniyetinin ölümsüz temsilcileridir. Hakları ödenmez." dedi.

"Geleceği kurmak, geçmişi doğru bilen nesillerle mümkün"

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Polatlı'da yapıldığını hatırlatan Yanık, "Tarih bilgisi eksik bir genel başkan geçtiğimiz günlerde Osmanlı'ya laf etti. Gazi Mustafa Kemal'in bir Osmanlı paşası olduğunu bilmeden ya da hatırlamadan Adapazarı'ndaki mitingde 'Sakarya Savaşı burada yapıldı' dedi. Ne Osmanlı'nın büyüklüğünden haberleri var ne de Sakarya Meydan Muharebesi’nin nerede yapıldığından haberleri var. Ne biliyorlar ne de bilmediklerinin farkındalar. Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya ilinde değil, burada yapıldı, burada yani Polatlı'da. Gazilerimizin huzurunda sizlerden istirham ediyorum; çocuklarımıza tarihimizi doğru öğretelim. Sakarya Savaşı niye yapıldı? Sakarya Meydan Muharebesi’nin anlamı neydi? Çanakkale’de biz ne yaptık? Bunları muhakkak bugünün nesline anlatmamız lazım. Geleceği kurmak ancak geçmişi doğru bilen, geçmişinin nereden nereye yürüdüğünü bilen nesillerle mümkün." diye konuştu.

"Kamuda istihdam sayısı 47 bin 437"

Şehit yakınları ve gazilerin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullandığını hatırlatan Bakan Yanık, "Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı haziran sonu itibarıyla 6 bin 656 ücretsiz seyahat kartını teslim ettik. Toplamda 210 bin 115 ücretsiz seyahat kartı bugüne kadar hak sahiplerine ulaştırıldı." dedi.

Yakın zamanda şehit yakınlarının 1 kişi olan istihdam hakkını 2 kişiye yükselttiklerini ve bu konuda önemli bir düzenleme daha yaptıklarını söyleyen Yanık, "Bu hak kapsamında istihdam edilen kardeşlerimize ihtisaslarına uygun biçimde istihdamının önünü açtık ve özlük hakları açısından oluşabilecek sıkıntıları ve hak kayıplarını da bu yolla gidermiş olduk. Böylece mesela avukat ise avukat olarak, hemşire ise hemşire olarak, kendi meslek ve uzmanlık alanı dahilinde istihdamlarını gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437’ye çıkardık." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre Bakan Yanık, konuşmanın ardından gazilerle birlikte şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, gazilerle de sohbet etti.