Derya Yanık: Salgınla mücadelede 2,3 milyar TL nakdi yardım sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında' sağlanan destek miktarını açıkladı.

2020 yılının Mart ayından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs, salgınla mücadeleleri de peşinde getirdi.

Bunun üzerine vatandaşların yaşadığı olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla sosyal yardım programlarının çerçevesi genişletildi ve özel destekler devreye alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu kapsamda devam eden 'Salgın Sosyal Destek Programı'na ilişkin bilgi verdi.

2,3 MİLYAR LİRA NAKDİ DESTEK SAĞLANDI

Dönemsel ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara desteklerin sürdüğünü belirten Bakan Derya Yanık, "Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha biner lira olmak üzere toplamda 16 milyon lirayı aşkın tutarı hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.

Başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını hatırlatan Bakan Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yaptık.” dedi.

YARDIM KAMPANYALARI İLE 7,2 MİLYON HANEYE ULAŞILDI

Bakan Yanık, ayrıca ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye biner lira olmak üzere toplam 5,3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldığını ifade etti.

Bakanlık olarak salgının başından itibaren sosyal yardım programlarını hızlı ve etkin bir şekilde devreye soktuklarını söyleyen Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası ile yaklaşık 7,2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık.” ifadelerini kullandı.

"DÖNEMSEL MUHTAÇLIK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILIYOR"

Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruların alınmaya başladığını belirten Yanık, süreci şu şekilde özetledi:

“Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza sistem üzerinden iletiliyor ve yerelde dönemsel muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.”

Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları üzerinden ulaştırıldığını belirtti.