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    Derya Yanık: Sosyal destek programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Mayıs ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon TL ödeme yapıyoruz" dedi.
    • 25.05.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 13:00
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    Derya Yanık: Sosyal destek programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz

    Aile ve Sosyal Hizmetler tarafından, Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve ortaöğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteği veriliyor.

    Bakan Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım hakkında bilgilendirme yaptı.

    "Üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz"

    Yanık'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz."

    Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

    Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerinin 28 Mayıs’a kadar süreceğini belirtti.

    Derya Yanık: Sosyal destek programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz #1


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