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    Derya Yanık: Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Acımız çok taze ve derin. Milletimiz müsterih olsun devletimizin bütün kademeleri görevinin başında." dedi.
    • 14.11.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:25
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    Derya Yanık: Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük

    Taksim'deki hain saldırıda şehit olan vatandaşlar için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi.

    Dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör eyleminde 6kişi hayatını kaybetmiş 81 kişi de yaralanmıştı.

    Yaralıların tedavileri devam ederken, yaşamını yitiren vatandaşlardan geriye de gözyaşları kaldı.

    Baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi

    Saldırıda şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Derya Yanık: Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük #1

    "Psikososyal desteklerimiz başladı"

    Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

    Burada konuşmaya yapan Bakan Derya Yanık, ailelere psikososyal desteklerin verildiğini açıkladı.

    "Milletimiz müsterih olsun"

    Yanık konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

    "Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar sonuç alamadılar alamayacaklar. Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük ve güçlü. Allah'ın izni ile milletimizle beraber oyunların üstesinden geliriz bugüne kadar olduğu gibi. Acımız çok taze ve derin. Milletimiz müsterih olsun devletimizin bütün kademeleri görevinin başında." ifadelerini kullandı.

    Derya Yanık: Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük VİDEO



    Taksim'de hayat normale döndü
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