Derya Yanık: Yangından etkilenen 4 il için 10 milyon lira kaynak aktardık

Bakan Derya Yanık, Adana, Antalya, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı illerde devam eden orman yangınları ile ilgili kundaklama dahil her türlü ihtimalin değerlendirildiğini bildirdi.

Ülkenin akciğerlerini hedef alan bu ihanetin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtilen Derya Yanık, "Hükümetimiz yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin görevli ile 7/24 çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, orman yangınlarının etkili olduğu 6 ilde 101 uzman personelle 324 haneye ulaşarak, 1142 kişiye psikososyal destek verdiklerini de duyurdu.

4 İLE 10 MİLYON LİRA DESTEK

Yanık açıklamasında,"Yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Adana 3 milyon 500 bin TL, Antalya 5 milyon TL, Mersin 500 bin TL ve Osmaniye 1 milyon TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarıyoruz" dedi.



