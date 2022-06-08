Derya Yanık: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı için 1 milyar 499 milyon TL yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, haziran kapsamında yaklaşık 837 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti.

Yaklaşık 662 milyon lira engelli aylıklarının da hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade eden Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini kaydetti.

"Aylıklar hesaplara yatırıldı"

Bakan Yanık, şu bilgileri verdi:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda haziran ayında 1 milyar 499 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık."

Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.