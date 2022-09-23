Derya Yanık'tan LGBT mitingi açıklaması: Nefret söylemi kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da "LGBTİ karşıtlığı" için yapılan eyleme tepki gösterdi. Yanık, "Nefret söylemini yanlış buluyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda, LGBT'ye karşı Büyük Aile Buluşması gerçekleştirildi.

Çocuklarını ve toplumu eşcinsellik baskısından korumak isteyen insanların organize ettiği yürüyüşe, birçok sivil toplum örgütünden destek geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da "LGBTİ karşıtlığı" için yapılan eylemi Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a değerlendirdi.

İstanbul'da LGBT'ye karşı Büyük Aile Buluşması düzenlendi

"Devletin temel insan haklarını korumak yükümlülüğü bulunuyor"

"Herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır." diyen Bakan Yanık, "Hükümetimizin de doğal olarak değerleri var. Eşcinselliği normalleştirmek ya da normal görmek gibi bir lüksümüz yok. Devletin temel insan haklarını korumak ve teslim etmek yükümlülüğü bulunuyor." dedi.

"Nefret söylemini yanlış buluyoruz"

"Her grubun protesto hakkı vardır." diye belirten Derya Yanık, "Nefret söylemini yanlış buluyorum. Ben bir hukukçuyum ve mesleğimin büyük bölümü insan hakları temelinde geçti. Nefret söylemini kime karşı olursa olsun yanlış buluyoruz." dedi.





"Sosyal medya kışkırtıcı olarak kullanılıyor"

"Sosyal medya çok kışkırtıcı bir mecra olarak kullanılıyor. Bu meselelerin orada kanırtılması doğru değil. Hükümetin hiçbir vatandaşından vazgeçme lüksü de hakkı da yoktur." diyen Yanık, "Otoriteler, cinsiyet konusunun biyolojik bir patoloji değil, psikolojik olduğuna dikkat çeker. 3 yaşına kadar cinsel kimlik belli olmaya başlar, 5 yaşında kesinleşir. Eğer anne baba modelinde sorun var ise patoloji gelişiyor. Bu nedenle erken çocukluk dönemi anne- baba rol modeli üzerine çalışma yapıyoruz. Bazıları ‘Çocuğu anne yetiştirir’ diyor. Oysa çocuğu anne baba beraber yetiştirir. Aileyi korumak, önce ailenin kendisinin yapması gereken bir şey." dedi.