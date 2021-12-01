Destek paketi ne zaman, kimlere verilecek? Faizsiz kredi destek paketi müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında, faizsiz kredi destek paketi hakkında açıklama yaptı. Bunun akabinde, "Destek paketi ne zaman, kimlere verilecek?" sorusu gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT ortak yayınına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.

Ekonomi ve pandemi dahil olmak üzere birçok konuda açıklama yapan Erdoğan, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlanacağını duyurdu.

Bu duyurunun ardından istihdam konusunda hazırlanan yeni destek paketlerinin içeriği merak edilmeye başlandı.

Destek paketleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, "Destek paketi ne zaman, kimlere verilecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Destek paketi ne zaman, kimlere verilecek? İşte detaylar...

DESTEK PAKETİ NE ZAMAN, KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İlave istihdama destek paketimiz nedir diye sorarsanız, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik 50 çalışanın altında olan firmalarımıza her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz. Yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız.

Amacımız 50 bin yeni istihdamın önünü açmak. Bu paketle de uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretime ve ihracata öncelik veren yatırımları destekliyoruz. Özellikle 3, 4, 5, ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilimizle ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere müjdemiz var.

Yeni destek paketinin detayları henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde konuyla ilgili açıklamaların yapılması bekleniyor.