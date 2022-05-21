Destici: BBP, Cumhur İttifakı içinde kendi adıyla yer alacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 'Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda konuştu. Destici, "BBP Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yer alacak." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Konağı'nda düzenlenen, partisinin 'Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katıldı.

Mustafa Destici, Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya müracaatlarını bugüne kadar yaptıklarıyla değerlendirip bir tavır ortaya koyduğunu söyledi.

BBP, ittifak içinde kendi adıyla yer alacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Genişletilmiş İstişare Toplantısı’nın gündem maddelerinden birinin 2023 yılı Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dair hazırlık olduğunu belirtti. Destici, şunları söyledi:

"BBP’nin kurulduğu günden bugüne kadar 29 yıl geçti. 2021 yılı başında koyduğumuz 100 bin yeni üye hedefine BBP ulaştı. Burada emeği olan il teşkilatlarımıza bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2023 haziran seçimlerine giderken BBP olarak durduğumuz yer net. Biz Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız, bir bileşeniyiz. Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi için de elbette ki bütün arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle elimizdeki bütün imkanları kullanarak, BBP’nin 30 yıllık tecrübesini ortaya koyarak inşallah biz BBP ve Cumhur İttifakı’nın bu seçimlerden başarıyla çıkması için elimizden gelen bütün gayreti ve saha çalışmalarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştireceğiz. BBP önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah seçimlerden yüzünün akıyla çıkacaktır. BBP Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı, amblemi, adaylarıyla yer alacak; Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanması noktasında elinden gelen bütün gayreti en yüksek düzeyde gerçekleştirecek." dedi.

Destici: BBP, Cumhur İttifakı'nda kendi adı ve amblemiyle yer alacak



