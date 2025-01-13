Dev asteroit Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi: Bilim insanları uyardı

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Bilim insanları geçtiğimiz günlerde Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştiren asteroitin henüz dünyayla işinin bitmediğini açıkladı.

Şehir büyüklüğündeki Alinda isimli asteroitin bugün parlaklıkta zirveye ulaşacağı belirtildi.

Devasa asteroit Alinda 8 Ocak'ta Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi. 4,2 kilometre genişliğindeki bu kayalık uzay cismi, 12,3 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşarak son 100 yılda ulaştığı en yakın mesafesini gerçekleştirdi.

Bu büyüklükteki bir asteroitDünya ile çarpışması halinde kitlesel bir yok oluşu tetikleyebilecek olsa da, büyük boyutu onu meraklı yıldız gözlemcileri için de harika bir hedef haline getiriyor.Alinda 12 Ocak Pazar günü 9,4 büyüklüğünde parlaklığının zirvesine ulaşacak.

BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİLERİ

Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nde görevli bir astronom Jake Foster, Alinda'nın Dünya'ya çarpması durumunda etkilerinin milyonlarca nükleer bombaya eşdeğer olacağını söylüyor. Ancak Alinda, dinozorların yok olmasına neden olan asteroit kadar büyük değil.

ÇARPARSA NE OLUR?

Asteroitler, güneş sistemi içinde dönen büyük kaya parçalarıdır. Alinda, her 3,89 yılda bir yörüngesini tamamlıyor ve şu an Dünya'ya yaklaşan en büyük asteroitlerden biri olarak dikkat çekiyor.Eğer Alinda Dünya'ya çarparsa, şok dalgaları, depremler ve devasa gelgit dalgaları oluşacaktır. Uzmanlar, "darbeli kış" gibi iklimsel değişimlerin de yaşanabileceğini belirtiyor.

DÜNYA NASIL SAVUNABİLİR

Asteroitlerin Dünya'ya çarpma olasılığı düşük olsa da, gezegen savunma sistemleri bu tür tehditleri tespit etmek ve müdahale etmek için geliştirilmekte. Vera C Rubin Gözlemevi teleskobu, bu alanda önemli bir rol üstlenecek.

Foster, Alinda'nın yakın geçişinin Dünya'yı tehdit etmediğini ve yakın gelecekte böyle bir çarpmanın söz konusu olmadığını vurguluyor. Ancak uzay ajansları, gezegenin güvenliğini sağlamak için bu tür risklerle ilgili çalışmalara devam ediyor.