DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak çatı partisi kuracak

Haber Merkezi

DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 2023 Genel Seçimleri öncesi birlik görüşmelerinde Altılı Masa’da yer almış ve CHP listelerinden milletvekili adaylarını göstermişti.

DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ise 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Partisi 3 milletvekili çıkarmıştı.

3 PARTİDEN YENİ KARAR

3 parti arasında Meclis’te grup kurulmasına ilişkin görüşmelerde yeni kurulacak bir parti çatısı altında birleşilmesi formülü rafa kalkmıştı.

Meclis çatısı altında bir süredir yapılan birleşme görüşmeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BİRLEŞİYORLAR: ÇATI PARTİSİ KURULACAK

Buna göre üç parti TBMM'de birleşerek çatı partisi kurma kararı aldı.

Ortak çatı partisinin 34 Milletvekili olması bekleniyor.