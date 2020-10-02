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    DEVA Partili Gürol Ayan'ın tartışılan Atatürk fotoğrafı

    DEVA Partili Gürol Ayan'ın tartışılan Atatürk fotoğrafı

    DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, Atatürk'ün kulağına bir şey söylerken çekilen fotoğrafına ilişkin iktidara göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 18:02
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    AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürol Ayan'ı getirdi.

    Sözcü'ye röportaj veren Gürol Ayan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün müzede duran heykeliyle çekilen fotoğrafı açıklamalarının önüne geçti.

    "ATATÜRK SAYESİNDE.."

    Hande Zeyrek'e konuşan Ayan, Atatürk'ün müzede duran heykelinin kulağına ne fısıldadığının sorulması üzerine "Bende kalsın. Ülkeyi idare edenler Atatürk sayesinde oradalar" dedi.

    Türkiye'nin genel durumuna ilişkin de konuşan DEVA Partili Gürol Ayan, "İnsanların gelecekle ilgili umudu kalmadı" dedi.

    DEVA Partili Gürol Ayan ın tartışılan Atatürk fotoğrafı #1

     

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