DEVA Partili İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, toplantı için geldiği Antalya'da konakladığı otelde gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi.

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Günaydı'nın, toplantı amacıyla Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otele geldiği belirlendi.

Operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günaydı'yı gözaltına aldı. Kastamonu'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Günaydı, kente götürüldü.