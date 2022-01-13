Euro
15.5238
2.43%
Dolar
13.5041
2.12%
Altın
790.2300
1.71%
Borsa
207,028.00
0.29%
Bitcoin
592.838
-0.67%
BTXN Coin
33.85
0.86%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    DEVA Partili İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı

    FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, toplantı için geldiği Antalya'da konakladığı otelde gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DEVA Partili İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı

    Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

    Bu kapsamda, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi.

    ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI

    Mustafa Günaydı'nın, toplantı amacıyla Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otele geldiği belirlendi.

    Operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günaydı'yı gözaltına aldı. Kastamonu'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Günaydı, kente götürüldü.

    DEVA Partili İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ den gözaltına alındı #1


    Görüş Bildir