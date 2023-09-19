DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun adını masaya önermedi Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamalarını eleştirdi. Ekmen, "Ali Babacan katiyetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını zikretmemiştir" dedi.

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Son olarak gündemin nabzını yoklayan program, gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla başladı.

Hafta içi her gün saat 12.00'de başlayan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programı, ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

DEVA Partili Emin Ekmen Ensonhaber yayınında

Konuklarıyla, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri ele alan Karagöz'ün bugünkü konuğu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen oldu.

Ekmen, 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin yankılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının ardından muhalefet cephesinde parti liderleri adeta birbirine girdi.

Akşener'in açıklamalarını eleştirdi

Öyle ki, ittifak dağıldı kozlar paylaşılmaya başlandı. Açıklamalarıyla tansiyonu yükselten isim ise Meral Akşener oldu.

Emin Ekmen de bugünkü yayında, Akşener'in dün yapmış olduğu açıklamaları eleştirdi.

Karagöz Ekmen'e, "Kemal Bey’in belirlendiği gün Meral Hanım, 'Mutabakatta karar çıkmayacaktı. Kemal bey bana dedi ki, 'Madem adaylığımı imzalamıyorsunuz biz 5 kişi imzalarız.'" sözlerini hatırlattı.

"Ali Babacan katiyetle Kılıçdaroğlu'nun adını zikretmedi"

Ekmen de şu ifadelerle yanıt verdi:

Meral Hanım anlatımında şunu yanlış hatırlıyor olabilir. 1’inci 2 Mart’taki toplantıda genel başkanımız Ali Babacan katiyetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını zikretmemiştir. Bu masadaki genel mutabakatı önemsediklerini ve bu masadan bir genel başkanın olması durumunda 2 yıllık emeğin sürece taşınmasının daha kolay olacağını ifade etmiştir.



Meral Hanım diyor ya '5’i de Kılıçdaroğlu dedi' diye... Burada yanlış hatırlama var. Meral Hanım 'Yetkim yok onay veremem' deyince, Kemal Bey 'Peki o zaman biz imza atalım' diyor. Meral Hanım 'siz bilirsiniz' diyor. Ama önce Ali bey itiraz ediyor. Hayır tam mutabakat ilkesi geçerlidir. Eğer Meral Hanım'ın kendi parti kurullarıyla konuşma isteği varsa bu toplantıyı erteleyebiliriz diyor.

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Ne olmuştu?

Dün akşam Trakya Bölgesi İstişare Toplantısında konuşan Akşener, 6'lı masadayken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: