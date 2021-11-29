Euro
14.4328
3.03%
Dolar
12.7928
3.43%
Altın
732.25
2.69%
Borsa
1.809
1.81%
Bitcoin
735.970
4.04%
BTXN Coin
52.79
3.00%
18ºC
İstanbul
Yağmur 18 C

    DEVA Partili Metin Gürcan adliyeye sevk edildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 29.11.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DEVA Partili Metin Gürcan adliyeye sevk edildi

    Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucu Üyesi emekli asker Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" şüphesiyle 26 Kasın'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınarak Ankara'ya sevk edilmişti

    İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

    ADLİYEYE GETİRİLDİ

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Gürcan'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

    DEVA Partili Metin Gürcan adliyeye sevk edildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir