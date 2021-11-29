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- DEVA Partili Metin Gürcan adliyeye sevk edildi
DEVA Partili Metin Gürcan adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.
- AA
- 29.11.2021 - 17:50
- Güncelleme : 29.11.2021 - 17:54
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucu Üyesi emekli asker Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" şüphesiyle 26 Kasın'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınarak Ankara'ya sevk edilmişti
İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE GETİRİLDİ
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Gürcan'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.