DEVA Partili Metin Gürcan adliyeye sevk edildi

Sinan Engin ve Ahmet Çakar canlı yayında fıkra anlattı

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Bülent Arınç: Seçimler için önümü göremiyorum

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Amerika kararı

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