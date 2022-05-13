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    Deva Partili Metin Gürcan gözaltına alındı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı.
    • 13.05.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:08
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    Deva Partili Metin Gürcan gözaltına alındı

    Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

    Ankara'ya getirilen Gürcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Önce tahliyesine karar verildi

    Metin Gürcan hakkında, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Mahkeme heyeti, önceki gün kapalı görülen ikinci duruşmada, Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Gürcan'ın tahliye kararına itiraz etti.

    İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek, adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi.

    Başsavcılık itiraz etti, yeniden tutuklandı

    Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul ederek, Gürcan hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkardı.

    DHA'nın aktardığına göre yeniden gözaltına alınan Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.

    Gürcan'ın, tutuklama kararının mahkemede yüzüne okunmasının ardından tekrar cezaevine gönderileceği belirtildi.

    Deva Partili Metin Gürcan gözaltına alındı #1


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