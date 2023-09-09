DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: Belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz Katıldığı programda 6'lı masayı eleştiri yağmuruna tutan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerin ardından süregelen tartışmalar son bulmadı.

Seçimlerde CHP'ye neredeyse 'sıfır' oy katkısı vermesine rağmen tam 15 milletvekili koparan DEVA Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona yönelik eleştiriler devam ediyor.

İmamoğlu ve Yavaş ortakları rahatsız etti

Meral Akşener'in masadan kalktıktan sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartıyla tekrar masaya oturması küçük ortakları rahatsız etmişti.

Seçimlerin ardından eleştiri yağmuru başladı

Seçim sürecinde açık dilden eleştiri yapamayan küçük ortaklar seçimlerin ardından eleştiri yağmuruna başladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, TV100 canlı yayınında Cansu Canan Özgen'in sunduğu 'Özgür İfade' programına katıldı.

Mustafa Yeneroğlu'nun gündeminde kaybedilen seçimler ve stratejiler vardı.

"Belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz"

İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Yeneroğlu seçimleri kazansaydık buna itiraz edecektik dedi.

"Seçimler kazanılsaydı kabul etmeyecektik"

Mustafa Yeneroğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

Anayasaya göre belediye başkanları, Cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz. Hukukçulara sorduk, herkese danıştık bunları. Bunu uzun uzun tartıştık. Anayasaya aykırı bir şey, kabul edemezdik. Biz bunu DEVA Partisi olarak, seçim kazanılsaydı kabul etmeyecektik.

"CHP listelerinden seçime girmek bize zarar verdi"

Mustafa Yeneroğlu ayrıca partisinin CHP listelerinden seçime katılmasının, partilerine ciddi manada zarar verdiğini de söyledi.

Parti teşkilatlarının da kendilerine yönelik eleştirileri olduğunu ve bu konuda da haklı olduklarını belirten Yeneroğlu’nun sözleri şu şekilde oldu: