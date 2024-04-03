DEVA Partisi 3 ay içinde kongreye gidiyor

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Türkiye, bir seçimi daha arkasında bıraktı.

Vatandaşlar oylarını kullanarak yeni yerel yöneticilerini seçti.

Seçimlerde umduğunu bulamayan partilerin başında da DEVA Partisi geldi.

Yerel seçimde sadece 1 ilçe ve 3 belde kazanan DEVA Partisi, yüzde 0,33'lük bir oy aldı.

Yerel seçim sonuçlarının ardından kurmaylarını topladı

Yaşananların ardından DEVA Partisi, 31 Mart yerel seçimi sonrası Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nu (GMBK) topladı.

31 Mart sonuçlarının değerlendirildiği Genel Merkez Başkanlık Kurulu toplantısında, seçimler nedeniyle yavaşlayan ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması ve 3 ay içerisinde kongreye gidilmesi kararı alındı.

"Beklentilerin çok gerisinde kaldık"

Toplantı sonrası bir de yazılı açıklama yapıldı.

Saat 00.30’da sona eren GMBK zirvesinin ardından yapılan açıklamada, "DEVA Partisi'nin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul etmiştir." ifadeleri yar aldı.

"3 ay içinde kongreye gidiyoruz"

DEVA Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmiştir. Kurul üyeleri öncelikle seçilen tüm il ve ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine başarı dilemiş, seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olması temennilerini dile getirmiştir. Kurul, yerel seçim sürecinde büyük bir özveri ile çalışan partimizin belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarımıza, teşkilat mensuplarımıza şükranlarını ifade etmiştir. Kurul DEVA Partisi'nin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul etmiştir. Bu çerçevede Kurul seçimlerde alınan sonuçları, “Nerede yanlış yaptık?”, “Daha iyi nasıl olabilirdi?” hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı biçimde değerlendirmiştir. Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte Teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır. Partimizin Genel Merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı Büyük Kongredir. Bu kapsamda, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha önce başlatılmış bulunan ve yerel seçimler nedeniyle yavaşlamış olan ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ivedilikle tamamlanmasını kararlaştırmıştır."