DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın partisinden istifa etti

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DEVA Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor...

14 Mayıs seçiminde bekleneni veremeyenlerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

DEVA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Babacan, birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Bu kapsamda partinin kuruluşunda Babacan'ın yanında yer alan ve CHP'den milletvekilliği koltuğu kapan isimler tek tek istifa ediyor.

YENEROĞLU İSTİFA ETMİŞTİ

DEVA Partisi'nde geçen günlerde partinin kurucuları arasında yer alan Mustafa Yeneroğlu istifa etmişti.

Bu istifanın ardından bir milletvekili daha partiden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA ETTİ

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Dalgın'ın istifasıyla birlikte DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı 11'e düşmüş oldu.

SERT CÜMLELER KULLANDI

Açıklamasında partinin tutumuna yönelik tepkilerini belirten Dalgın, "DEVA Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor." ifadelerini kullandı.

Burak Dalgın, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarına teşekkür eden Dalgın, partinin işleyişine dair önerilerini uzun süredir sözlü ve yazılı olarak dile getirdiğini belirtti.

"KÖKLÜ DEĞİŞİM GERÇEKLEŞMEDİ"

Dalgın, milletin anketlerde ve seçimlerde köklü değişim taleplerini ortaya koyduğunu, ancak bu beklentilerin karşılanamadığını vurguladı.

DEVA Partisi’nin son süreçteki siyaset anlayışına dair eleştirilerini de dile getiren Dalgın, "Karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi riskleri vurguladım." dedi.

"HEDEFLERİN ARKASINDAYIM"

Partinin kuruluşunda amaçlanan hedeflerin bugün de arkasında olduğunu belirten Dalgın, açıklamasında şunlara yer verdi:

Vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak, Türkiye’yi yönetme iddiasını ortaya koymak ve bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin bugün de arkasındayım.

"ÇALIŞMALARIMI ŞEVKLE SÜRDÜRECEĞİM"

Türkiye’nin vasatlığı yenmesi ve dünya ile yarışabilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Dalgın açıklamasını Yunus Emre’nin dizeleriyle açıklamasını sonlandırdı: