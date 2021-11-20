DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hiçbir ittifakın içinde değiliz

Babacan ittifak konuşmalarının erken olduğunu belirterek, “Bizim şu an hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız” dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin İl Başkanlığı Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Sivas’ta, basın mensupları oteldeki sabah kahvaltısında buluştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, parti olarak hem teşkilatlanma hem yapacakları çalışmaların hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti.

“HİÇBİR İTTİFAKIN İÇERİSİNDE DEĞİLİZ”

Babacan, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile 3'lü ittifak kurulup kurulmayacağı sorusu üzerine şöyle konuştu:

"İttifak veya koalisyon şu anda bunların hiçbirisi bizim gündemimizde değil. Biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. Bizim şu an hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız. Yani tek başımıza mı gireriz, ittifak içinde mi oluruz veya cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendi adayımızla mı çıkarız ya da başka partilerle ortak bir aday üzerinde mi mutabık kalırız; bunlarla ilgili hiçbir kararımız yok.





“TÜRKİYE İÇİN İYİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Bunları kendi partimizin içinde dahi görüşmüyoruz. Kendi içimizde dahi 'Şöyle mi yapsak, aday kim olsun' falan türü şeyler hiç konuşmuyoruz. Çok erken olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar erken bir şekilde bu konuların gündeme gelmesinin de Türkiye için iyi olmadığını düşünüyoruz."