Deva Partili İdris Şahin: Ekonomi Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına Ali Babacan'ın geçeceğiyle ilgili bir durumun şu an söz konusu olmadığını belirtti. Şahin ayrıca, 'Ekonomi yönetimi Babacan’a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir' dedi.

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için çok az bir zaman kaldı.

İttifaklar da bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor.

Hal böyleyken muhalefette seçimin kazanılması durumunda kimlerin hangi bakanlığı alacağına dair belirsizlik sürüyor.

Ekonominin koltuğuna Ali Babacan'ın geçeceği iddiası gündeme gelirken, bu makama İyi Parti'nin de talip olduğu öne sürülüyor.

"Söz konusu değil"

Biz de konuyla ilgili durumu Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'e sorduk.

Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına katılan Şahin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şahin, bu iddianın söz konusu olmadığını söyleyerek, "Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Şu an itibariyle altılı masada ülkenin nasıl yönetileceğine dair tüm yol haritası belirlenmiş durumda, ama kişiler hiçbir şekilde konuşulmadı. Hangi makamı kimin seçimden sonra kullanacağına dair en ufak bir paylaşım söz konusu değil. Şu ana kadar böyle bir isimlendirme mevzu bahis olmadı." dedi.

"Ekonomi, Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir"

Sözlerine devam eden Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü: