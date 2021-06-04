DEVA Partisi İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alındığı açıklandı.

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi'nin İstanbul İl Yönetimi'nde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Partinin İstanbul il yönetimi, görevden alındı.

"GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE"

Genel Merkez’den yapılan açıklamada görevden almanın “görülen lüzum üzerine” yapıldığı bildirildi.

YENİ GÖREVLENDİRMELER YAPILACAK

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.