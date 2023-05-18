DEVA Partisi karıştı! Essum Aslan'a "Edepsiz" çıkışı: Utandığım bir süreçteyim DEVA Partisi üyelerinden Essum Aslan, Genel Başkan Ali Babacan'ın da bulunduğu toplantıda Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin'in kendisine "edepsiz" diyerek hakarette bulunduğunu söyledi. Adem Metan'a ses kaydı atan Aslan, "Toplantıdan ayrıldım, içinde olduğum için utandığım bir süreçteyim" dedi.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri geride kaldı.

Seçimlerin geride kalmasının ardından partiler, değerlendirme toplantısı yapmaya başladı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

Ancak ittifak içerisinde bulunan DEVA ve Gelecek Partilerine de milletvekili kazandırdı.

Bu partiler milletvekili kazanmasının yanında, diğer tüm partiler gibi değerlendirme toplantılarına başladı.

Bu toplantılardan birisini yapan DEVA Partisi'nde ortalık karıştı. DEVA Partisi'nin toplantısı sırasında, üyelerden Essum Aslan'a hakaret edildi.

Dijital Yayıncı Adem Metan'a Whatsapp yoluyla sesli mesaj atan Essum Aslan yaşadıklarını anlattı ve şaşırdığı bir süreçte olduğunu söyledi.

Sık sık AK Parti'yi eleştiren ve yapıcı bir dil üzerinde olduklarını söyleyen DEVA Partisi üyelerinden İdris Şahin, Essum Aslan'a "Edepsiz" dedi.

DEVA Partisi karıştı, üyeleri birbirine girdi

Adem Metan'a ses kaydı atan Essum Aslan şu ifadelere yer verdi;

"Bugün bizim genel merkez yönetim kurulu toplantımız vardı. Toplantının konusu seçime kadar olan süreç ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili gündemimiz vardı.

Bu gündem başlıklarıyla toplantı başladı. Bunun akabinde şeçim işleri başkanı çeşitli bilgier verdi. Bizim adaylarımızın olduğu illerde CHP'ye olan katkımızın 1 milyon 600 bin seçmen olduğuna dair ve buna benzer bazı illerle ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Ben o illerle ilgili farklı bilgilere sahiptim. Bu konularla ilgili 'Bu açıklamalarınız dayanağı var mı, bilgiye dayalı mı' diye sordum. "Siz o bölgeyi daha iyi bilirsiniz" diye yanıt verdi.

"Edepsizsin"

"Bildiğim şeyler olduğu için size soruyorum deyince sesini yükselterek, genel başkanın da olduğu ortamda, bir kurulun önünde, bildiğin soruyu soruyorsan "edepsizsin" şeklinde insanlığa aykırı, asla kabul edilemeyecek bir cevap aldım.

Bunun üzerine ben de toplantıdan ayrılmak zorunda kaldım. Kendisine söylediği sözlerin insanlık dışı olduğu ve konuşlmayacak olduğunu ifade ettim.

Gerçekten ilk defa içinde olduğum için utandığım bir toplantı, süreç yaşıyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ortak akıl, istişare diyoruz biz. Bizim temel dayanağımız bu.

"AK Parti'yi eleştirenler..."

Bu açıklamayı yapan kişi AK Parti'de sorunumuz ne diye konuşulduğunda; AK Parti'de ortak akıl, iştişare yok diye iddia ettiğimiz, buna karşı refleks geliştirdiğimiz bir konuda, bir kurulda kadına sırf herhangi bir bilgiye, veriye dayanmayan konunun sorulması üzerine aldığım cevap bu"