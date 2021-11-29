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    DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan cezaevine gönderildi

    'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 23:26
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 00:05
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    DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan cezaevine gönderildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

    DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİĞİNİ İFADE ETTİ

    Emniyetteki ifadesinde askeri geçmişini anlatan Gürcan, 2017 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara çeşitli ülkelere ilişkin danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.

    DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan cezaevine gönderildi #1

    CASUSLUK YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

    Verdiği danışmanlık hizmeti kapsamındaki bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu ifade eden Gürcan, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını öne sürdü.

    Ankara’daki diplomatlarla da düzenli olarak görüştüğünü söyleyen Gürcan, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını belirtti.

    DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan cezaevine gönderildi #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki ifadesinin ardından Gürcan, Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürcan, ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan cezaevine gönderildi #3

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