DEVA Partisi lideri Ali Babacan Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim çok acil bir şekilde grup kurma gibi bir derdimiz yok. 15 milletvekilimizle sapasağlam, yoğun bir şekilde çalışacağız." dedi.

AA & Ensonhaber

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Resepsiyona katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teşkilatlardan gelen eğilim ve genel merkezde yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararı aldıklarını söyleyen Babacan, Meclis'te kurulacak grupla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Çok acil grup kurma gibi bir derdimiz yok"

Meclis'te grup kurabilmek için 5 milletvekiline ihtiyaçlarının olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Babacan, şunları söyledi: