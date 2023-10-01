DEVA Partisi lideri Ali Babacan Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon verdi.
Resepsiyona katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Teşkilatlardan gelen eğilim ve genel merkezde yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararı aldıklarını söyleyen Babacan, Meclis'te kurulacak grupla ilgili de açıklamalarda bulundu.
"Çok acil grup kurma gibi bir derdimiz yok"
Meclis'te grup kurabilmek için 5 milletvekiline ihtiyaçlarının olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Babacan, şunları söyledi:
Doğal akışında oluşursa oluşur. Bizim çok acil bir şekilde grup kurma gibi bir derdimiz yok. 15 milletvekilimizle sapasağlam yoğun bir şekilde çalışacağız.
İnşallah göreceksiniz, DEVA Partisi grubu varmış gibi değil, gruptan çok daha öte bir performansı ortaya koyacağız. Çünkü biz dersimizi iyi çalışıyoruz, iyi hazırlık yapıyoruz.