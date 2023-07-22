DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa etti

14 Mayıs seçiminde bekleneni veremeyenlerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.
Babacan, birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı.
Bu çerçevede DEVA Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor.
Osmaniye teşkilatı istifa etti
Son olarak DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa ettiklerini açıkladı.
DEVA Partisi Osmaniye İl Başkanı Abdullah Göktürk Mercanlı istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.
"Büyük tecrübeler edindim"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mercanlı şunları söyledi:
3 yıl önce başladığım siyasi hayatımda en genç il başkanlarından biri olarak çok büyük tecrübeler edindim, özellikle deprem sürecinde DEVA ailesinin büyüklüğünü görerek bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duydum, Osmaniye il başkanlığından istifa ettiğimi saygıyla bildiririm.