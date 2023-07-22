DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa etti DEVA Partisi'nde Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa ettiklerini duyurdu. DEVA Partisi Osmaniye il başkanı Abdullah Göktürk Mercanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını açıkladı.

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14 Mayıs seçiminde bekleneni veremeyenlerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Babacan, birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Bu çerçevede DEVA Partisi'nde yaprak dökümü yaşanıyor.

Osmaniye teşkilatı istifa etti

Son olarak DEVA Partisi Osmaniye il ve ilçe başkanları istifa ettiklerini açıkladı.

DEVA Partisi Osmaniye İl Başkanı Abdullah Göktürk Mercanlı istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Büyük tecrübeler edindim"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mercanlı şunları söyledi: