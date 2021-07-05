DEVA Partisi'nde Atatürk portresi kavgası

DEVA Partisi'nde İstanbul İl Başkanı'nın değişmesinin ardından il binasındaki Atatürk portresi, toplantı odasından kaldırıldı.

AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuran Ali Babacan'ın partisinde art arda krizler yaşanıyor.

DEVA Partisi'nde Diyarbakır il yönetiminde yaşanan krizden sonra bir olayda İstanbul il yönetiminde yaşandı.

Ali Babacan'ın parti teşkilatlanmasında ilk icraatlarından biri, İstanbul İl Başkanlığı görevine Atatürkçü kimliği ile de tanınan Gürol Ayan'ı ataması olmuştu.

Ancak Ayan, Babacan'ın talimatıyla bu görevinden geçtiğimiz ay alındı. Ayan'ın yerine ise Erhan Erol getirildi.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bu görev değişikliğine parti içinden tepkiler de geçikmedi.

(Gürol Ayan)



ATATÜRK POTRELERİNİN KALDIRILMASINA TEPKİ

Yeni il başkanı Erhan Erol’un ilk görevlerinden birisi ise eski başkan Gürol Ayhan'ın parti binasındaki koydurduğu Atatürk potrelerini kaldırmak oldu.

Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin de bu olaya tepki göstererek konu ile ilgili fotoğraf paylaştı.



Erdin, paylaştığı fotoğrafların altına “Aynı toplantı odası, farklı başkan. Aradaki farkı bulun, zaten dikkatli gözlerden kaçmayacaktır! Ben ‘görülen lüzumun’ ne olduğunu şimdi çok net anladım. İçim zaten rahattı, daha da rahatladı” diye yazdı.



