DEVA Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor...

14 Mayıs seçiminde bekleneni veremeyenlerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

DEVA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Babacan, birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Bu kapsamda partinin kuruluşunda Babacan'ın yanında yer alan ve CHP'den milletvekilliği koltuğu kapan isimler tek tek istifa ediyor.

İKİ VEKİL DAHA İSTİFA ETTİ

Son gelişmelerin ardından DEVA Partisi’nde iki milletvekili istifa etti.

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar partiden ayrıldıklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

İSTİFA EDEN VEKİL SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bu gelişmeyle birlikte DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekili sayısı altıya yükseldi.

"SİYASİ DURUŞUMLA PARTİNİN POLİTİK SÜRECİ ARASINDA MESAFE OLUŞTU"

Partinin kurucuları arasında yer alan Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, açıklamasında şunları söyledi:

Siyasi duruşumla DEVA Partisi’nin politik süreci arasında oluşan mesafe nedeniyle, yoldaşlık hukukunu gözeterek yaptığım uzun bir değerlendirme ardından partiden ayrılma kararı aldım. Sayın Ali Babacan’a ve tüm partililere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Avşar, milletvekili olarak Tekirdağ’da çalışmalarına devam edeceğini de vurguladı.

"SİYASET BİREYSEL BİR YOLCULUKTUR"

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da açıklamasında duygusal ifadelere yer vererek, siyasetin yalnızca kurumsal değil, bireysel bir yolculuk olduğunu belirtti:

Türkiye’nin derinleşen sorunları karşısında zamanla benim siyasi yaklaşımımda da farklılaşmalar oldu. Hem kendim hem de partim açısından daha sağlıklı bir sürecin önünü açmak adına bu kararı aldım.

Rızvanoğlu, DEVA Partisi’ni bir 'okul' olarak tanımlayarak partideki yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Ülkenin geleceği için muhalefetin ortak değerlerde buluşarak mücadele etmesi gerektiğine olan inancını koruduğunu da ifade etti.

15 VEKİLDEN 9'U KALDI

İki milletvekilinin istifalarıyla birlikte, DEVA Partisi'nin TBMM’deki sandalye sayısı da azalmış oldu.

2023 seçimlerinde CHP listelerinden Meclis'e 15 milletvekili sokan DEVA Partisi'nde istifaların ardından vekil sayısı 9'a düştü.

Daha önce Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın, Selma Aliye Kavaf ve Seda Kaya Ösen istifa etmişti.